Официальные лица ожидают начала добычи в 2028 году, что создаст тысячи рабочих мест, непосредственно связанных с эксплуатацией.

Новое золотоносное месторождение в некогда скрытой шахте Доропо, на северо-востоке Кот-д’Ивуара, вот-вот станет реальностью. Об этом пишет Earth.com.

Компания, ответственная за разработку, заявляет, что производственная мощность рудника составляет более 100 тонн. Представленный план предполагает двухлетнее строительство, которое начнётся в начале 2026 года и подкреплено миллиардами инвестиционных средств.

"Значение в заголовке, более 100 тонн, - это общее заявление о потенциальных масштабах. Оно говорит общественности, что это не небольшое месторождение, и что правительство рассматривает этот ресурс как имеющий национальное значение", - сказано в статье.

Цифры, полученные в ходе предыдущих технических исследований, дают конкретную основу для читателей, желающих получить более подробную информацию. В окончательном технико-экономическом обосновании, подготовленном к 2024 году, прогнозируется среднегодовой объем производства в 167 000 унций (4734370 грамм) в течение десяти лет.

Также прогнозируются совокупные затраты на поддержание производства в размере 1047 долларов за унцию (28,3495 грамм), что соответствует ожиданиям, основанным на реальных инженерных и стоимостных моделях предыдущих владельцев.

Важно, что разработка проекта проходит по стандартной последовательности, которая защищает как инвесторов, так и местные сообщества.

Работы по оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу проверяются регулирующими органами, выдается лицензия на добычу, обеспечивается финансирование, а затем заказывается оборудование с длительным сроком поставки.

Стоимость и содержание золота в руднике

Интересно, что добыча полезных ископаемых зависит от дисциплины затрат. В золотодобывающем секторе используется стандартный показатель, называемый "всеми затратами на поддержание", который объединяет текущие затраты на добычу и переработку, а также капитальные затраты на поддержание работы рудника, необходимые для поддержания его работоспособности.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of African Earth Sciences, эта стоимость оценивалась в 1047 долларов за унцию в течение моделируемого срока службы. Эта цифра позволяет читателям сравнивать золото с месторождения Доропо с другими рудниками и с ценой на золото. Она отображается рядом с прогнозируемым годовым объемом добычи в 167 000 унций.

Отмечается, что содержание и извлечение влияют как на выручку, так и на себестоимость унции. Более высокое содержание означает больше золота на тонну руды, а извлечение - это процент золота, который фабрика фактически извлекает из руды.

"Следите за этапами получения разрешений и приобретения земель. Эти этапы являются ориентирами для начала строительства и, судя по информации на странице проекта компании, покажут, насколько реалистичным является начало 2026 года", - сказано в статье.

Интересно, что исследователи также картируют район Доропо, чтобы уточнить, как разломы, горные породы и структуры контролируют залегание золота в недрах земли.

Залежи золота в мире

Невероятно богатое месторождение золота было найдено на территории южно-американской страны Суринам, которая в последнее время переживает экономический бум из-за найденных залежей нефти и других ценных ресурсов. во время геологоразведочных работ бурение одной скважины на участке Maria Geralda дало впечатляющий результат: в керне зафиксировано 22,5 метра породы с содержанием золота 11,88 граммов на тонну. Месторождения такого масштаба и плотности являются огромной редкостью.

