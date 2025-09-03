Эти животные очень разные и особенные.

Многих людей интересует вопрос, какое животное живет дольше всего на нашей планете, а какое короче всего. Поэтому издание Discover wildlife опубликовало рейтинг животных по продолжительности их жизни.

1-2 года: продолжительность жизни ласки

Ласки имеют одну из самых коротких продолжительностей жизни среди млекопитающих, живя всего один или два года. Однако они компенсируют свою короткую жизнь тем, что имеют до 13 детенышей в помете и до трех пометов в год.

3 года: продолжительность жизни ежа

Жизнь ежей очень тяжелая, ведь половина из них погибает в течение первого года, и лишь некоторые доживают до трех.

12 лет: продолжительность жизни росомахи

Росомаха является крупнейшим представителем семейства куньих, который живет до 12 лет. Известно, что росомахи остаются с матерью до двухлетнего возраста, пока не созреют и не начнут размножаться.

14 лет: продолжительность жизни тигра

В среднем тигры живут 14 лет. В то же время молодые тигры страдают от высокой смертности - 50% из них погибают до достижения годовалого возраста.

25 лет: продолжительность жизни бурого медведя

Известный бурый медведь живет около 25 лет. Кроме людей, бурые медведи имеют мало врагов.

30 лет: продолжительность жизни тапира

Тапиры - это большие, крепкие млекопитающие, которые живут около 30 лет. Они могут казаться лакомой добычей для больших кошек, таких как ягуары, однако на них редко охотятся.

35 лет: продолжительность жизни гориллы западной

Гориллы медленно созревают и поздно размножаются. Впервые самки рожают в возрасте около 10 лет и имеют одного детеныша каждые четыре года.

"В дикой природе они живут около 35 лет, но, как и другие млекопитающие из этого списка, находятся под угрозой из-за деятельности человека. В сочетании с медленным темпом размножения это является фактором, способствующим уменьшению их популяции и критическому состоянию угрозы исчезновения", - отметили в Discover wildlife.

41 год: продолжительность жизни ночницы Брандта

Обычно меньшие животные имеют более короткую продолжительность жизни, однако такие летучие мыши живут довольно долго, вплоть до 41 года.

56 лет: продолжительность жизни слона

Слоны являются необычными млекопитающими. Известно, что эти животные имеют "пользу" после того, как перестают размножаться, ведь старшие самки помогают ухаживать за молодыми слонятами.

80 лет: продолжительность жизни человека

Люди являются самыми долгоживущими наземными млекопитающими, поэтому они находятся в верхней части списка.

200 лет: продолжительность жизни гренландского кита

Есть целый ряд морских видов, которые живут дольше людей, а рекордсменом среди млекопитающих по продолжительности жизни является гренландский кит, который может прожить более 200 лет.

Ранее львовский орнитолог Анна Кузьо объяснила, зачем дятел стучит и почему у него нет сотрясения мозга от этого. По её словам, этим птицам важно, чтобы звук от ударов был слышен как можно дальше. В то же время в результате ударов по дереву клювом у дятлов нет сотрясения мозга по нескольким причинам - физиологической и физической.

Также ученые рассказали, какие животные имеют самый острый слух. Оказалось, что восковая моль может слышать частоты до 300 килогерц. Это примерно в 15 раз выше верхнего диапазона слышимости человеческого уха.

