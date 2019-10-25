Министр финансов причастна к выводу из банка-банкрота недвижимости на Подоле на свою фирму - СМИ

Сама Оксана Маркарова опровергает факт приобретения здания на Подоле в несколько раз дешевле от залоговой стоимости недвижимости.

Министр финансов Оксана Маркарова якобы причастна к выводу из "Актив-банка" элитной недвижимости на свою фирму по значительно более низкой цене.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", передает Радио Свобода.

По данным журналистов, в 2013 году Маркарова вместе со своим мужем Даниилом Волынцом приобрела банк у братьев Андрея и Сергея Клюевых. В следующем году Национальный банк признал это финучреждение неплатежеспособным.

Впрочем, незадолго до банкротства семья Маркаровой успела продать "Актив-банк" и недвижимость на Подоле, которая ему принадлежала. Приобрела все это фирма "Синоним", соучредителем которой была Маркарова, говорится в расследовании.

Видео: Радіо Свобода

Проданный дом находился в ипотеке у государственного "Укрэксимбанка", который после продажи недвижимости потерял залог. Финучреждение оценивало залоговую стоимость этого здания почти в 130 миллионов гривен. Но перед продажей новую оценку стоимости проводила фирма "Истерн консалтинг групп", которой Маркарова руководила раньше. Согласно этой оценке, стоимость дома на Подоле составляла вдвое меньше Впрочем, "Синоним" уплатила за него только 16 миллионов гривен, отмечают журналисты.

Сейчас "Укрэксимбанк" через суды пытается вернуть себе право на недвижимость. В здании располагается "Аккордбанк", который принадлежит мужу Маркаровой, также помещения снимают юристы и музей-архив прессы.

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Министр финансов утверждает, что на момент приобретения здания она вышла как из состава акционеров "Актив-банка", так и одного из основателей "синонима". Но официальные документы свидетельствуют об обратном, говорится в расследовании.

В то же время Маркарова опровергает факт приобретения здания на Подоле в несколько раз дешевле залоговой стоимости недвижимости.

На своей странице в Facebook министр написала, что покупка "Активбанка" была ее бизнес-ошибкой. По ее словам, во время короткого владения и управления ею банком в марте 2014 он не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным. Что касается вышеупомянутого здания, то Маркарова говорит, что лишь снимает там офис для Музея Прессы, но к продаже недвижимости не имеет никакого отношения.

"Все имущество, принадлежащее мне и моему мужу, указываю в своих электронных декларациях, о проверках которых мои читатели знают достаточно много благодаря очень тщательному ко мне отношению НАПК", - написала Оксана Маркарова.

Глава Минфина отметила, что готова предоставить любые объяснения правоохранительным органам, "которые решат из-за этой передачи занять меня предоставлением объяснений еще и на эту тему".