Украина должна выполнить еще одно условие для получения финпомощи от ЕС - Маркарова
Украина выполнила 11 из 12 условий для получения от Европейского Союза второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро. Об этом сообщила журналистам министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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«По второму траншу Евросоюза у нас было 12 условий, из которых 11 полностью выполнены по состоянию на сейчас. У нас остается еще одно условие - это приведение правил нашего финмониторинга к европейской четвертой директиве», - сказала Маркарова.
По ее словам, необходимый законопроект разработан и активно обсуждается в профильных комитетах, и уже в ближайшее время Верховная Рада сможет его одобрить.
Маркарова отметила, что после этого уже не будет никаких условий, которые будут останавливать, но чтобы начать выборку средств, нужно находиться в программе Международного валютного фонда.
«Поэтому наши договоренности с МВФ тоже важны, и у нас еще есть открытая возможность до конца этого года получить этот второй транш», - добавила министр.
Как сообщал УНИАН, Евросоюз в этом году может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи. Соответствующий вопрос министр финансов Оксана Маркарова обсуждала в Вашингтоне с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
Европейский совет утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро в июне 2018 года, а в декабре предоставил первый транш в объеме 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.