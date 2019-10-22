Украина должна выполнить еще одно условие для получения финпомощи от ЕС - Маркарова

По словам министра финансов, Украина выполнила почти все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

Украина выполнила 11 из 12 условий для получения от Европейского Союза второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро. Об этом сообщила журналистам министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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«По второму траншу Евросоюза у нас было 12 условий, из которых 11 полностью выполнены по состоянию на сейчас. У нас остается еще одно условие - это приведение правил нашего финмониторинга к европейской четвертой директиве», - сказала Маркарова.

По ее словам, необходимый законопроект разработан и активно обсуждается в профильных комитетах, и уже в ближайшее время Верховная Рада сможет его одобрить.

Маркарова отметила, что после этого уже не будет никаких условий, которые будут останавливать, но чтобы начать выборку средств, нужно находиться в программе Международного валютного фонда.

«Поэтому наши договоренности с МВФ тоже важны, и у нас еще есть открытая возможность до конца этого года получить этот второй транш», - добавила министр.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз в этом году может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи. Соответствующий вопрос министр финансов Оксана Маркарова обсуждала в Вашингтоне с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Европейский совет утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро в июне 2018 года, а в декабре предоставил первый транш в объеме 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.