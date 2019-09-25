Зеленский собирается пригласить Трампа в Украину (видео)

Зеленский отметил, что все ожидают его встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует пригласить президента США Дональда Трампа посетить Украину с официальным визитом. Об этом он сказал в видеокомментарии по итогам первых двусторонних встреч в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что обязательно пригласим, такого не было много лет, и, как говорят in English, the time to visit Ukraine, поэтому мы ожидаем, что мы договоримся о визите», — сказал Зеленский.

Также Зеленский прокомментировал результаты первых двусторонних встреч с лидерами стран в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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"Самое важно, что говорят про Украину, не забывает никто Украину, всем интересно, что новая власть, все поддерживают. Кстати, все знают много наших законов, я был удивлен этим", - казал президент.

Зеленский отметил, что все ожидают его встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Самое главное, чтобы мы понимали, что Соединенные Штаты поддерживают Украину. Но, не просто помогали, потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть мощными, поэтому именно поддержка… поддержка на геополитическом уровне и поддержка инвестиционная", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в Нью-Йорке украинский глава государства выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.