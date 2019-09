Зеленский собирается пригласить Трампа в Украину (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует пригласить президента США Дональда Трампа посетить Украину с официальным визитом.

Об этом он сказал в видеокомментарии по итогам первых двусторонних встреч в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что обязательно пригласим, такого не было много лет, и, как говорят in English, the time to visit Ukraine, поэтому мы ожидаем, что мы договоримся о визите», — сказал Зеленский.