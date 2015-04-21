ГПУ хочет снять неприкосновенность с семи нардепов
Генеральная прокуратура подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с семи народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко.
«На столе у генпрокурора лежит представление о снятии неприкосновенности с семи нардепов», - сказал депутат.
В то же время Луценко не уточнил, о каких именно депутатах идет речь, и добавил, что это должен сообщить генпрокурор.
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Отвечая на вопрос, когда генпрокурор озвучит эту информацию, Луценко выразил надежду, что это может произойти и на этой неделе.
Напомним, сообщалось, что еще в прошлом году Генеральная прокуратура Украины по результатам расследования действий депутатов 16 января может просить об отмене неприкосновенности виновных в преступлении депутатов.