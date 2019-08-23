Зеленский в День флага прибыл на Софийскую площадь (видео)

Ранее глава государства пригласил украинцев к флешмобу.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Софийскую площадь в Киеве для церемонии официального поднятия государственного флага во время празднования Дня флага.

Читайте такжеДень прапора Украины: что празднуем, история и мифы о сине-желтом флаг

На месте правоохранители и военные. Пройти к площади можно через металлоискатели, передает ТСН.uа.

Зеленский начал церемонию по присвоению почетных наименований военным частям.

Также президент Украины принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины.

«Вместе с ним в День Государственного флага флаг подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Пивнич» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины полковник Сергей Рекун, курсант 3-го курса военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут - дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года неподалёку от города Славянска, Анастасия Каминская», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Напомним, ранее Зеленский призвал украинцев устроить сине-желтый флешмоб ко Дню флага.