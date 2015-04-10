Раде предложат рассмотреть введение санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

"Состоянием на сегодня в значительном количестве объектов естественных монополий конечным владельцем является резидент государства-агрессора, что создает угрозу для стабильной работы нашей экономики. Этим законопроектом предполагается законодательно утвердить, что страна-агрессор не имеет права участвовать в таких монополиях", - заявил Парубий.

Еще один законопроект, предложенный "самообороновцами", делает невозможным участие страны-агрессора в долевом участии в украинских СМИ.

"На сегодняшний день законодательством предусмотрен такой вид санкций, как блокирование активов, а нашим законопроектом предусматривается назначение временно управляющих, которые становятся менеджерами компаний, подпадающих под санкции. Этот закон снимает пробел в действующем законе", - рассказал Парубий.

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"И четвертым проектом постановления мы обращаемся с поручением Кабинету министров провести инвентаризацию расположенного на территории Украины имущества, которое принадлежит РФ и ее резидентам. Мы считаем, что Украина должна иметь весь перечень тех объектов, которые сегодня принадлежат представителям страны-агрессора".

Парубий подчеркнул, что межфракционное объединение будет требовать включения этого пакета "санкционных законов" в ближайшие пленарные дни работы ВР.