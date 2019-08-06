Кандидат на пост руководителя Одесской области Максим Болдин: главные проблемы региона – криминалитет, контрабанда и коррупция

Главные проблемы Одесской области – это криминалитет, контрабанда и коррупция, считает один из претендентов на пост руководителя Одесской обладминистрации, юрист Максим Болдин.

В своем интервью изданию "РБК-Украина" он пояснил, что сегодня криминалитет контролирует многие сферы экономики области и блокирует ее устойчивое развитие, контрабанда является источником неконтролируемых денежных средств, идущих мимо бюджета, которые потом зачастую используются в преступных целях, например, для подкупа чиновников и таким образом подпитывают коррупцию.

"Эти три проблемы напрямую связаны между собой. И эту связь необходимо разрушить", - уверен Максим Болдин.

При этом он предложил свое виденье помощи, которую может предложить Одесская обладминистрация таможне и правоохранительным органам в сфере борьбы с контрабандой.

"Товарная контрабанда" существует потому, что на нее есть спрос, и существуют возможности для реализации товаров, ввезенных с занижением таможенных платежей. В первую очередь, такую возможность обеспечивают рынки. Одесская ОГА, в рамках своих полномочий, вполне может инициировать усиление контроля за происхождением товаров, которыми торгуют на рынках.

Например, с этой целью может быть создана межведомственная рабочая группа в составе таможни, полиции, СБУ, ГФС (или, в дальнейшем, налоговой службы), которые могли бы получать и обрабатывать подобную информацию от администраций рынков", - предложил Максим Болдин.

При этом он подчеркнул, что риск возникновения коррупции или давления на "белый" бизнес должен быть сбалансирован присутствием в группе представителей ОГА и авторитетных бизнес-сообществ на правах консультантов и экспертов.

"У меня есть также ряд других идей, которые могли бы способствовать борьбе с контрабандой, т.к. для Одесской области, как я уже говорил, это действительно одна из первоочередных проблем. Но рассказывать о них сейчас было не только долго, но и преждевременно", - отметил Максим Болдин.

С другими проблемами региона потенциальный губернатор намерен бороться, привлекая советников – опытных профессионалов в различных сферах, которые пользуются заслуженным авторитетом в своих отраслях (морехозяйственный комплекс, сельское хозяйство, внутренняя политика и т.д.).

"Подобные специалисты зачастую имеют если не готовые рецепты решения проблем, то, по крайней мере, их видение. А моей задачей будет просто найти нужные ресурсы и провести необходимые коммуникации, как на местном, так и на национальном уровне", - констатировал Максим Болдин.