На следующей неделе Раде предложат наложить запрет на коммунистическую идеологию

Об этом в интервью "5 каналу" сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Парламент в ближайшее время, к 9 мая, примет пакет по декоммунизации. Это то, что мы должны были сделать 20 лет назад. Но именно этот парламент, я убежден, имеет политическую волю и достаточное количество голосов, чтобы поставить точку один раз и навсегда в том коммунистическом шлейфе, который Украина тянула за собой 20 лет", - отметил политик.

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Напомним, ранее Петренко сообщил, что Конституционный суд Украины согласится отменить депутатскую неприкосновенность и такое решение не противоречит позиции Фемиды.