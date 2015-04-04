На следующей неделе Раде предложат наложить запрет на коммунистическую идеологию
22:34, 04 апреля 2015Политика
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Верховная Рада планирует до 9-го мая принять пакет законопроектов относительно запрета в Украине коммунистической идеологии.
Парламент в ближайшее время примет пакет с декоммунизации / obozrevatel.com
Об этом в интервью "5 каналу" сообщил министр юстиции Павел Петренко.
"Парламент в ближайшее время, к 9 мая, примет пакет по декоммунизации. Это то, что мы должны были сделать 20 лет назад. Но именно этот парламент, я убежден, имеет политическую волю и достаточное количество голосов, чтобы поставить точку один раз и навсегда в том коммунистическом шлейфе, который Украина тянула за собой 20 лет", - отметил политик.
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Напомним, ранее Петренко сообщил, что Конституционный суд Украины согласится отменить депутатскую неприкосновенность и такое решение не противоречит позиции Фемиды.
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