Антикоррупционный суд получил помещение для работы - Рябошапка

В июне 2018 года Верховная Рада приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что Высший антикоррупционный суд Украины получил помещение для работы.

Об этом он написал в Facebook.

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"Меньше месяца назад Владимир Зеленский встретился с руководством Высшего антикоррупционного суда Украины с тем, чтобы обсудить проблемы, препятствующие началу работы Суда. Сегодня, при содействии Президента Украины, была решена ключевая проблема - антикоррупционный суд получил помещение для работы", - написал он.

Рябошапка надеется, что суд как можно скорее «начнет деятельность и запрос украинцев на справедливость и наказание топ-коррупционеров будет, наконец, удовлетворен».

Как сообщал УНИАН, в июне 2018 года Верховная Рада приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде. В апреле 2019 года Петр Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда.