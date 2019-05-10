Эксперт рассказал, когда следует ждать первых решений Высшего антикоррупционного суда

Политического влияния на суд, по мнению эксперта, не будет.

Первые приговоры Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) можно ожидать уже в середине осени.

Такой прогноз озвучил главный эксперт Антикоррупционной группы "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов, передает «Обозреватель». Он уточнил, что длительность рассмотрения дел во многом зависит от состава преступлений.

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"Если это будут простые кейсы, то мне кажется, что первые приговоры мы можем ожидать уже в середине осени. По сложным кейсам – не раньше зимы", – заявил эксперт.

Он уточнил, что ВАКС будет заниматься делами, которые подследственны НАБУ, и которые процессуально направляются специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Политического влияния на суд, по его мнению, не будет.

"Вряд ли будут какие-то политические влияния большого масштаба, чтобы влиять на решение судей", - считает Лємєнов.

"Может подвергаться сомнениям все что угодно в этом мире, тем более в Украине в условиях политической турбулентности. Но за любыми сомнениями должна быть аргументация. Если мы не видим аргументов, то о каких сомнениях может идти речь", - отметил он.

При этом эксперт призвал быть реалистами и не завышать ожиданий.

"Никто не будет злоупотреблять доверием. Просто не нужно слишком завышать ожидания от деятельности Высшего антикоррупционного суда. Если мы будем трезво оценивать ситуацию и смотреть на вещи в реальности, то мне кажется, мы получим вполне нормальную работу вновь созданной институции", - резюмировал Лємєнов.

Высший антикоррупционный суд начнет свою работу 5 сентября.