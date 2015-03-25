Порошенко подписал закон об увеличении численности армии до 250 тысяч

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О численности Вооруженных сил Украины", согласно которому численность ВСУ увеличивается до 250 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины. Стоит отметить, что парламентом в 2012 году была утверждена численность ВСУ в пределах 184 тыс. человек. Читайте такжеНа еду для военных не хватает 677 миллионов гривень - Минобороны Как сообщал УНИАН, 5 марта за данный законопроект проголосовал украинский парламент.

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