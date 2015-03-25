Порошенко подписал закон об увеличении численности армии до 250 тысяч
12:21, 25 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О численности Вооруженных сил Украины", согласно которому численность ВСУ увеличивается до 250 тысяч человек.
Согласно закону, численность ВСУ увеличивается до 250 тысяч человек / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
Стоит отметить, что парламентом в 2012 году была утверждена численность ВСУ в пределах 184 тыс. человек.
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Как сообщал УНИАН, 5 марта за данный законопроект проголосовал украинский парламент.
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