Рада увеличила численность Вооруженных сил до 250 тысяч

Верховная Рада приняла закон "О численности Вооруженных сил Украины", внесенный президентом Петром Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№2269) проголосовали 270 из 314 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Верховной Радой в 2012 году была утверждена численность ВСУ в пределах 184 тыс. человек.

Читайте такжеЗа время АТО статус участника боевых действий получили более 8 тыс. военныхДанным законом предусмотрено увеличение численности ВСУ до 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.

На заседании парламента заместитель министра обороны Петр Мехед отметил, что этот закон нужен для того, чтобы защищать сегодня Украину. Он подчеркнул, что после завершения АТО и проведения мероприятий по демобилизации численность ВСУ будет уменьшена согласно военно-политической обстановке.

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский отметил, что в первую очередь будет увеличено количество сухопутных войск и количество боевых подразделений.