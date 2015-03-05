Рада увеличила численность Вооруженных сил до 250 тысяч
Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины до 250 тысяч человек.
Верховная Рада приняла закон "О численности Вооруженных сил Украины", внесенный президентом Петром Порошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№2269) проголосовали 270 из 314 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Верховной Радой в 2012 году была утверждена численность ВСУ в пределах 184 тыс. человек.
Читайте такжеЗа время АТО статус участника боевых действий получили более 8 тыс. военныхДанным законом предусмотрено увеличение численности ВСУ до 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.
На заседании парламента заместитель министра обороны Петр Мехед отметил, что этот закон нужен для того, чтобы защищать сегодня Украину. Он подчеркнул, что после завершения АТО и проведения мероприятий по демобилизации численность ВСУ будет уменьшена согласно военно-политической обстановке.
Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский отметил, что в первую очередь будет увеличено количество сухопутных войск и количество боевых подразделений.