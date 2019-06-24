"РФ – оккупант и убийца тысяч украинцев": дипломат призвала не допустить возвращения россиян в ПАСЕ

Дипломат отметила, что Россия не выполнила никаких резолюций / решений Совета Европы.

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца призвала помешать возвращению делегации оккупантов в ПАСЕ.

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Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Сегодня начинается сессия ПАСЕ. Не позвольте России вернуться. Россия - это агрессивное государство, которое оккупировало часть Украины, убило тысячи наших людей. Она не соблюдает закон и не выполнила никаких резолюций / решений Совета Европы, не имплементировала Минские договоренности», – написала дипломат.

PACE session starts today. Don't let Russia come back. Ru is an agressor state, which occupied parts of Ukraine, killed thousands of our people. It does not abide by law and has not fulfilled any @Pace@Coe resolutions/decisions, no Minsk implementation. #SaveCouncilEurope — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 24, 2019

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года, министры иностранных дел более 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

3 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюцию, которая предусматривает усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Этот проект резолюции окончательно 24 июня должна утвердить непосредственно Ассамблея.