"РФ – оккупант и убийца тысяч украинцев": дипломат призвала не допустить возвращения россиян в ПАСЕ

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца призвала помешать возвращению делегации оккупантов в ПАСЕ.

Читайте также"Результат непредсказуем": Арьев оценил ситуацию в ПАСЕ перед голосованием насчет делегации РФ

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Сегодня начинается сессия ПАСЕ. Не позвольте России вернуться. Россия - это агрессивное государство, которое оккупировало часть Украины, убило тысячи наших людей. Она не соблюдает закон и не выполнила никаких резолюций / решений Совета Европы, не имплементировала Минские договоренности», – написала дипломат.

PACE session starts today. Don't let Russia come back. Ru is an agressor state, which occupied parts of Ukraine, killed thousands of our people. It does not abide by law and has not fulfilled any @Pace@Coe resolutions/decisions, no Minsk implementation. #SaveCouncilEurope