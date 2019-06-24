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"РФ – оккупант и убийца тысяч украинцев": дипломат призвала не допустить возвращения россиян в ПАСЕ

12:35, 24 июня 2019
Политика
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Сегодня ПАСЕ рассмотрит вопрос возвращения делегации РФ / фото УНИАН

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Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Сегодня начинается сессия ПАСЕ. Не позвольте России вернуться. Россия - это агрессивное государство, которое оккупировало часть Украины, убило тысячи наших людей. Она не соблюдает закон и не выполнила никаких резолюций / решений Совета Европы, не имплементировала Минские договоренности», – написала дипломат.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года, министры иностранных дел более 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

3 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюцию, которая предусматривает усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Этот проект резолюции окончательно 24 июня должна утвердить непосредственно Ассамблея.

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Теги: #Россия#ПАСЕ