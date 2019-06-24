В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ, которая может вернуть делегацию РФ

В России уже заявили о намерении вернуться к работе в ПАСЕ 25 июня при условии принятия резолюции.

В Страсбурге в понедельник открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, где могут принять решение, которое приведет к возвращению российской делегации без выполнения каких-либо условий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главным вопросом повестки дня сессии является проект резолюции, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Делегаты рассмотрят документ во второй половине дня понедельника.

В резолюции, автором которой является бельгийка Петра де Суттер, предлагается исключить возможность лишать национальные делегации права голоса, выступать, а также права быть представленным в ассамблее и ее органах.

В случае принятия документа в предложенной редакции, российская делегация избежит возобновления санкций, введенных против нее в ответ на агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

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В России уже заявили о намерении вернуться к работе в ПАСЕ 25 июня при условии принятия резолюции.

Россияне уже подготовили список делегации из 18 человек, четверо из которых, как оказалось, подпадают под персональные санкции ЕС из-за агрессии России против Украины и имеют запрет на въезд в ЕС. Однако этот запрет не касается международных организаций и это даст им возможность обойти санкционный механизм.

Регламентный комитет ПАСЕ уже одобрил резолюцию на заседании 3 июня.

Следует отметить, что даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте останется.

В среду также состоятся выборы нового генерального секретаря Совета Европы. Среди кандидатов - вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс и заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Комитет министров Совета Европы ранее поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генсека.

Как известно, еще в апреля 2014 года ПАСЕ ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Поэтому российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

Кроме того, Россия прекратила платить взносы в бюджет организации. На сегодня чистый долг России перед Советом Европы составляет 66 млн евро, а до 30 июня страна должна внести оставшиеся две трети своего членского взноса, который для РФ составляет 22 млн евро.

Генсек СЕ Турбьерн Яганнд, поддерживающий возвращение российской делегации, заявил, что в случае невыполнения российской стороной до 1 июля своих финансовых обязательств перед СЕ, в организации введут чрезвычайный план, который будет иметь серьезные политические и институциональные последствия.