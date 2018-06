Стали известны подробности авиакатастрофы во французских Альпах

Об этом The Guardian сообщили в аэропорту.

По данным издания, лайнер должен был вылететь в 9:35 по местному времени (11:35 по Киеву), однако фактически он покинул Эль Прат спустя 20 минут, в 9:55, пишет Lenta.ru.

Читайте такжеНа борту упавшего авиалайнера A320 было 150 человек - Germanwings

Как сообщает в Twitter репортер The Daily Mirror Энди Лайнс со ссылкой на французские радиостанции, впервые пилот подал сигнал бедствия в 10:47. Спустя 32 минуты, по его словам, самолет пропал с радаров.

French radio also reporting the plane disappeared off radar about 32 minutes after first emergency call.