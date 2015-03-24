Стали известны подробности авиакатастрофы во французских Альпах

Об этом The Guardian сообщили в аэропорту.

По данным издания, лайнер должен был вылететь в 9:35 по местному времени (11:35 по Киеву), однако фактически он покинул Эль Прат спустя 20 минут, в 9:55, пишет Lenta.ru.

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Как сообщает в Twitter репортер The Daily Mirror Энди Лайнс со ссылкой на французские радиостанции, впервые пилот подал сигнал бедствия в 10:47. Спустя 32 минуты, по его словам, самолет пропал с радаров.

French radio also reporting the plane disappeared off radar about 32 minutes after first emergency call. — Andy Lines (@andylines) March 24, 2015

Le Point со своей стороны отмечает, что самолет также запрашивал у диспетчеров разрешение об экстренном снижении. По мнению издания, это может свидетельствовать о том, что в салоне самолета произошла разгерметизация.

В то же время, по сообщению телеканала Europe1 в Twitter, самолет за 10 минут снизился на 10 тысяч метров. Однако это не является резким падением.

"L'avion a perdu 10.000 mètres d'altitude en 10 minutes, mais cela n'est pas une chute vertigineuse" @GuillaumeBiet dans #E1midi — Europe 1 (@Europe1) March 24, 2015

Говоря о месте катастрофы, Лайнс отмечает, что лайнер разбился неподалеку от горнолыжного курорта в населенном пункте Ла Фу-д'Ало (La Foux d'Allos). По его данным, в местной гимназии был организован временный морг для приема тел погибших.

Самолет, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился на юге Франции. Изначально сообщалось, что на борту самолета находились 148 человек, однако позднее в Germanwings заявили о 150. По данным СМИ, большинство пассажиров являются гражданами Германии, также там могли находится около 45 испанских граждан. По словам президента Франции Франсуа Олланда, выживших в результате катастрофы, вероятнее всего, нет.