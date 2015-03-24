МИД проверяет, были ли украинцы на борту разбившегося самолета Germanwings
14:32, 24 марта 2015Общество
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Министерство иностранных дел (МИД) проверяет были ли украинцы среди пассажиров разбившегося на юге Франции Airbus A320.
REUTERS
Об этом на своей странице в "Твиттере" написал пресс-секретарь МИДа Евгений Перебыйнис.
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"МИД проверяет, были ли граждане Украины на борту самолета A320 компании Germanwings, который разбился сегодня на юге Франции", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, самолет A320 авиакомпании Germanwing разбился сегодня около 11.00 на юге Франции. По предварительным данным, на борту находились 142 пассажира и 6 членов экипажа.
МЗС перевіряє, чи були громадяни України на борту літака A-320 компанії "Germanwings", який розбився сьогодні на півдні Франції
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 24, 2015
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