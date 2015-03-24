МИД проверяет, были ли украинцы на борту разбившегося самолета Germanwings

Об этом на своей странице в "Твиттере" написал пресс-секретарь МИДа Евгений Перебыйнис.

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"МИД проверяет, были ли граждане Украины на борту самолета A320 компании Germanwings, который разбился сегодня на юге Франции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, самолет A320 авиакомпании Germanwing разбился сегодня около 11.00 на юге Франции. По предварительным данным, на борту находились 142 пассажира и 6 членов экипажа.