Новые подробности смерти нардепа Тымчука: в квартире был не один, в полиции уже говорят об умышленном убийстве (фото)

Следствие выдвинуло ряд рабочих версий: несчастный случай, неосторожное обращение с оружием, а также версии криминального характера.

В полиции рассматривают, в частности, уголовную версию гибели народного депутата Дмитрия Тымчука.

Об этом заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев в видеокомментарии в Facebook.

"Сегодня в 12.15 Нацполиция получила сообщение о смерти народного депутата Тымчука. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На месте происшествия также присутствовали руководитель полиции Киева Андрей Крищенко и руководство прокуратуры города Киева. Подтвержден факт смерти Тымчука. Предварительно - от огнестрельного ранения в голову", - сказал Князев.

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Также он добавил, что следствие выдвинуло ряд рабочих версий: несчастный случай, неосторожное обращение с оружием, а также рассмотрены версии криминального характера.

По словам Князева, на момент гибели Тымчук был в квартире не один, поэтому сейчас следователь принимает показания "у гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также у соседей".

Как сказал Князев, более подробную информацию в полиции предоставят после завершения осмотра места происшествия и тела погибшего.

Позже Князев заявил, что по факту гибели народного депутата Дмитрия Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщал УНИАН, о смерти Тымчука сообщил народный депутат Антон Геращенко. По его словам, Тымчук нанес себе смертельное ранение во время чистки наградного пистолета.

В полиции подтвердили факт смерти Тымчука. По словам представителя Национальной полиции Ярослава Тракало, "факт смерти подтвержден. Это пока все, что я могу сказать". Тракало добавил, что более подробную информацию сможет предоставить позже.