В Киеве найден застреленным нардеп от НФ Дмитрий Тымчук
Умер нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Антон Геращенко.
"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - говорится в его сообщении.
По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.
"Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины", - добавил Геращенко.
Позже Геращенко отредактировал пост, написав, что Тымчук найден у себя дома со смертельным огнестрельным ранением в голову. "Изучаются все возможные версии, одна из которых - неосторожное обращение с наградным оружием", - говорится в его сообщении.
Геращенко озвучил новые подробности смерти коллеги-нардепа Дмитрия Тымчука в комментарии канала "112 Украина".
Он рассказал, что жена Тымчука позвонила в больницу и полицию и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.
"До приезда бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже умер", - добавил Геращенко.