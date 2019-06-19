В Киеве найден застреленным нардеп от НФ Дмитрий Тымчук

О смерти нардепа сообщил Антон Геращенко.

Умер нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Антон Геращенко.

"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - говорится в его сообщении.

По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

"Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины", - добавил Геращенко.

Позже Геращенко отредактировал пост, написав, что Тымчук найден у себя дома со смертельным огнестрельным ранением в голову. "Изучаются все возможные версии, одна из которых - неосторожное обращение с наградным оружием", - говорится в его сообщении.

Геращенко озвучил новые подробности смерти коллеги-нардепа Дмитрия Тымчука в комментарии канала "112 Украина".

Он рассказал, что жена Тымчука позвонила в больницу и полицию и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

"До приезда бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже умер", - добавил Геращенко.