Кабмин отчитался перед Радой, заседание продолжается (прямая трансляция)
10:03, 20 марта 2015Политика
2208 0
Сегодня во время Часа вопросов к правительству Верховная Рада заслушала информацию об обеспечении энергетическими ресурсами национальной экономики и формирования тарифов для потребителей.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, в первом чтении будет рассматриваться законопроект о предоставлении права присвоения звания “Герой Украины” лицам, которые не являются гражданами Украины.
Народные депутаты также рассмотрят ряд проектов постановлений о переименовании сел, а также об изменении и установлении границ города Дунаевцы.
Читайте такжеРада в пятницу заслушает Кабмин о тарифах и энергоресурсах
Также будет рассматриваться ряд проектов постановлений о проведении парламентских слушаний и проект постановления о внесении изменений в постановление, касающееся председательства и членства в комитетах ВР и специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter