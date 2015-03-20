Кабмин отчитался перед Радой, заседание продолжается (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в первом чтении будет рассматриваться законопроект о предоставлении права присвоения звания “Герой Украины” лицам, которые не являются гражданами Украины.

Народные депутаты также рассмотрят ряд проектов постановлений о переименовании сел, а также об изменении и установлении границ города Дунаевцы.

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Также будет рассматриваться ряд проектов постановлений о проведении парламентских слушаний и проект постановления о внесении изменений в постановление, касающееся председательства и членства в комитетах ВР и специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.