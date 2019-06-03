Возвращение украинских сенсаций в российскую прессу

После некоторого затишья, связанного с перестройкой, гласностью, ветрами перемен и прочими обнадеживающими фишечками, которые должны были обязательно наступить после свержения ига хунты Порошенко, новые украинские сенсации вернулись на страницы российской прессы с удвоенной силой отложенного спроса.

Большинство тревожных сигналов пришло из-за рубежа от независимых экспертов, таких, например, как истинно немецкий журналист Александр Сосновский, раскрывший подлинные масштабы военной операции НАТО в Керченском проливе, в ходе которой два украинских катера «Никополь» и «Бердянск», а также ракетно-ядерный буксир «Яны Капу» совершили вероломное нападение на крымский мост и были за это арестованы Черноморским флотом. Как выяснил истинный ариец Сосновский, все украинские корабли были оснащены технологией стелс, встречались друг с другом для дозаправки ночью, что говорит об их нечистой совести, расчехляли пушки в сторону России, куражась. От передовых технологий и вооружения, которыми НАТО напичкало «непримечательные корабли», захватывает дух Александра. Будучи невидимыми, «Бердянск» и «Никополь» беспрепятственно вторглись в территориальные воды Крыма, потопили десять рыбацких лодок с беременными женщинами и прогулочный паром «Вяличие», на котором прогуливались по местам боевой славы седые ветераны, а когда мимо злоумышленников проплыл на надувном матрасе беспечный мальчик Феоктист, зачитавшийся томиком Кабаевой, они изрубили его винтом и в дальнейшем использовали как наживку для ловли бычка.

Выследить и задержать это сборище пиратов и убийц удалось только после того, как пьяный капитан «Яны Капу» врезался в русский сторожевой корабль «Дон» с пресловутым криком «Даві єго, білядь». Так НАТО вступило в прямое противостояние с Россией, заключает независимый журналист Сосновский.

Будучи невидимыми, «Бердянск» и «Никополь» беспрепятственно вторглись в территориальные воды Крыма, потопили десять рыбацких лодок с беременными женщинами и прогулочный паром «Вяличие», на котором прогуливались по местам боевой славы седые ветераны, а когда мимо злоумышленников проплыл на надувном матрасе беспечный мальчик Феоктист, зачитавшийся томиком Кабаевой, они изрубили его винтом и в дальнейшем использовали как наживку для ловли бычка

Еще более независимый эксперт, удивительный мастер Антипов, обнаруживший на месте катастрофы малазийского «Боинга», сбитого украинскими «Буками» с земли, воздуха, Израиля и испанского диспетчера, загадочный серый порошок. Снюхав его с тумбочки, удивительный мастер Антипов заключил, что ежели таким порошком обсыпать самолет, то самолет расплавится и сгорит еще при входе в стратосферу. Нюхнув еще, эксперт вычислил и место, где украинские террористы заложили свою порошковую бомбу (отсюда, кстати, и фамилия их тогдашнего президента – Порошенко, все элементы мозаики, как видим, складываются воедино), - разумеется, это была приборная панель, самое удобное и доступное место для того, чтобы незаметно засунуть туда заминированный чемодан. Таким образом, удивительный мастер Антипов доказывает единственно верную теорию российских расследователей о том, что малазийский лайнер был сбит украинской ракетой по личному приказу известно кого.

Тем не менее, наиболее коварная и сенсационная провокация Киева против России заключается в том, что на днях хунта официально ввела новые правила написания русских фамилий. Этот неприкрытый факт грубого вмешательства Украины во внутренние дела РФ поначалу позабавил российскую общественность. Всеобщему легкомыслию поддался даже такой бдительный и опытный международник, как Алексей Пушков, отныне проходящий в сводках СБУ и Миротворца как «Льоша Пухкий». Теперь Трамп и Помпео будут Трампий и Помпий, остроумно пошутил Пухкий.

Между тем, на самом деле в этой ситуации нет ничего смешного. Употребляя фамилии русских людей на извращенный украинский лад, каратели отнимают у них душу и самое русское естество. С момента принятия новых норм украинского правописания в России участились удручающие случаи, когда вследствие целенаправленного коверкания со стороны жителей Украины самые патриотичные, казалось бы, русские люди начинали превращаться в мерзких, богопротивных чудовищ. Обычно начинается с мелочей – человек начинает воротить нос от брюквы, желудей и смазанных барсучьим жиром вкусных жуков, предпочитая им сало, галушки, иногда борщ; такой человек может плюнуть на самовар, пройти мимо тещиного дома и ни разу не засунуть ей в окно, сказать, что балалайка – это не музыкальный инструмент, а примитивное говно. Если вовремя не заметить эти зловещие симптомы и не принять мер, такой человек быстро превратится в национал-предателя, а в дальнейшем даже может поднять руку на самого Путина.

Нападения Украины на Россию становятся все более неприкрытыми.

Всех желающих неприкрыто помочь украинской армии на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников