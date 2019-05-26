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Трибунал ООН по делу украинских моряков: опубликован полный текст решения суда

02:23, 26 мая 2019
Политика
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Украина выиграла у России иск в деле украинских моряков / фото МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины опубликовало полный текст решения Международного трибунала ООН по морскому праву в деле украинских моряков.

Согласно документу, Россия должна немедленно освободить захваченные украинские корабли.

Кроме того, в Украине должны немедленно вернуться 24 военнопленных украинских моряка.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

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16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов.

Сегодня, 25 мая, суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ освободить захваченных моряков и военные суда.

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Новость в сюжете: Морская агрессия РФ и захват украинских моряков
Теги: #Россия#ООН#трибунал