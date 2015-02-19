Медведев заявил о готовности РФ бесплатно поставлять газ в оккупированные районы Донбасса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал на заседании российского правительства.

«Еще одна проблема касается газоснабжения, потому что по решению украинских властей, пока не отмененному, сложилась такая ситуация, что на территории целого ряда населенных пунктов не поставляется газ. Хотел бы, чтобы Министерство энергетики и «Газпром» подготовили предложение об оказании гуманитарной помощи в виде поставок газа для нужд этих регионов», - заявил Медведев.

Читайте такжеНа Донбассе возникнет Приднестровье, зарабатывающее на контрабанде и получающее бесплатный газ - ИноземцевПо его словам, это делается, чтобы люди не замерзли.

Как сообщал УНИАН, в России вчера заявили, что газ для Украины с апреля подорожает.