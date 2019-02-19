Рада проводит заседание по случаю пятой годовщины начала агрессии РФ - онлайн-трансляция

В мероприятии принимает участие Дональд Туск и Петр Порошенко.

В Верховной Раде проходит внеочередное заседание в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В мероприятии принимает участие председатель Европейского совета Дональд Туск, находящийся с визитом в Украине, а также президент Украины Петр Порошенко.

Также в заседании принимают участие, в частности, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, члены Европарламента, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, председатель Службы внешней разведки Украины Егор Божок, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова и председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.