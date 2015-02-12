Порошенко выступил с заявлением: никакой автономии, прекращение огня и контроль над границей
11:39, 12 февраля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что трехсторонняя контактная группа договорилась о прекращении огня с 15 февраля.
REUTERS
Кроме того, по словам Порошенко, контактная группа договорилась о выводе всех иностранных войск с территории Украины и достигнута договоренность об освобождении всех заложников в течение 19 дней, пишет НВ.
Также украинские пограничники должны возобновить контроль на госгранице до конца 2015 года.
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По словам президента, ни о какой автономии или федерализации договоренностей нет.
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