Порошенко выступил с заявлением: никакой автономии, прекращение огня и контроль над границей

Кроме того, по словам Порошенко, контактная группа договорилась о выводе всех иностранных войск с территории Украины и достигнута договоренность об освобождении всех заложников в течение 19 дней, пишет НВ.

Также украинские пограничники должны возобновить контроль на госгранице до конца 2015 года.

Читайте такжеПорошенко заявил, что "пока никаких хороших новостей" с переговоров нет

По словам президента, ни о какой автономии или федерализации договоренностей нет.