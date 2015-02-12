Россия выставила на «торги» в Минске Дебальцево – посол Украины

Об этом в Twitter написал посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

А ось і те, що росіяни зараз виторговують https://t.co/ALHs9oJgMD Без Дебальцева Д/ЛНР у нас на транспортному гачку. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 12, 2015

"Вот и то, что россияне сейчас выторговывают", - написал он, распространив заявление лидера боевиков Дениса Пушилина о том, что Дебальцево в "котле".

"Без Дебальцево ДНР и ЛНР у нас на транспортном крючке", - пояснил Кулеба.

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Напомним, ранее Порошенко заявил, что на переговорах "пока никаких хороших новостей" нет. Его слова приводит агентство France-Presse. Глава Украины заявил, что ряд условий, выдвинутых российской стороной, являются "неприемлемыми".

В то же время, СМИ сообщают, что подготовленный в Минске документ подразумевает прекращение огня в Украине в течение двух суток. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на собственные источники.