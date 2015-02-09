Путин говорит, что война будет продолжаться, пока не начнутся переговоры с боевиками

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, в интервью ежедневной египетской газете «Аль-Ахрам» Путин заявил, что «очевидно, чтокризис будет продолжаться до тех пор, пока сами украинцы не договорятся между собой. Пока не будет покончено с разгулом радикализма и национализма, а общество – консолидировано вокруг позитивных ценностей и подлинных интересов Украины. Для этого нужно, чтобы власти в Киеве услышали свой народ. Нашли общий язык и договорились со всеми политическими силами и регионами страны. Выработали бы такую формулу конституционного устройства государства, при которой было бы безопасно и комфортно жить всем гражданам, в полном объёме соблюдались бы права человека».

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По его словам, сейчас надо сделать всё, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров.

«В этой связи российская сторона выступает за налаживание устойчивых прямых контактов Киева с Донецком и Луганском, за продолжение работы в рамках контактной группы. Со своей стороны намерены этому активно содействовать», - заявил он.

По словам Путина, Россия твёрдо выступает за всеобъемлющее и исключительно мирное урегулирование конфликта на Донбассе на основе Минских договорённостей (РФ не выполняет данное соглашение, в частности, РФ не закрыла границу, не вывела свои войска, продолжает поставлять оружие на Донбасс- УНИАН), которые были достигнуты во многом благодаря инициативе и усилиям российской стороны.

Он заметил, что важнейшим условием стабилизации ситуации является незамедлительное прекращение огня.

«Попытки Киева оказывать экономическое давление на Донбасс, блокировать его жизнедеятельность лишь осложняют ситуацию. Это тупиковый путь, чреватый большой катастрофой», - заявил Путин.