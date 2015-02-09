"Замороженный конфликт" не является худшим вариантом для Донбасса - генсек ОБСЕ

Об этом заявил DW генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Много лет мы сталкивались с похожими ситуациями на территории бывшего Советского Союза - от Приднестровья в Южной Осетии, Абхазии и Нагорного Карабаха. И Украина в какой-то мере демонстрирует, что все эти конфликты объединяет нечто общее. В определенной степени можно сказать, что попытки превратить подобные конфликты в затяжные политические ситуации, политический тупик (так называемые "замороженные конфликты". - Ред.) - не обязательно худший вариант, учитывая то, какую альтернативу этому мы сейчас наблюдаем в Восточной Украине", - заявил генсек ОБСЕ.

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По его словам, нужно найти способ для деэскалации ситуации, после чего все зависит от политиков, которые должны искать путей выхода.

"В Восточной Украине мы как международное сообщество, к сожалению, с этим не справились. Поэтому мы и дальше имеем активный конфликт с нарративом, который в будущем может стать еще более сложным, если мы не сможем изменить его и добиться прекращения огня", - подчеркнул Заньер.