Почти каждый шестой киевлянин радуется "гречке" на выборах - опрос

Каждый пятый занимает нейтральную позицию в этом вопросе.

Почти каждый шестой житель Киева положительно относится к материальной помощи от политиков во время выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы «Рейтинг», представленные сегодня на пресс-конференции руководителем группы "Рейтинг" Алексеем Антиповичем и заместителем директора Любомиром Мысивом.

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Согласно опросу социологов, 16% киевлян положительно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики материально помогают избирателям.

Каждый пятый занимает нейтральную позицию в этом вопросе. Около 60% респондентов выступают против такого вида агитации. Более благосклонно к оказанию помощи кандидатами относятся беднейшие слои населения.

Опрос среди жителей Киева Социологическая группа «Рейтинг» проводила с 16 ноября по 2 декабря. В целом в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняли участие 1,6 тыс. респондентов. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры города. Погрешность составляет не более 2,4%.