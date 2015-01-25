Закон о люстрации могут изменить, чтобы позволить опытным военным продолжать службу - СНБО
16:49, 25 января 2015Политика
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СНБО хочет внести изменения в Закон "Об очищении власти".
СНБО инициирует изменения в закон о люстрации / Фото УНИАН
Совет национальной безопасности и обороны Украины инициировал пакет законодательных изменений относительно усиления обороноспособности государства, в частности, внесение изменений в Закон "Об очищении власти" в части разрешения опытным офицерам и генералам продолжать военную службу.
Об этом говорится в опубликованной на сайте СНБО информации.
Кроме того, отмечается, что во время заседания СНБО президент Украины поручил правительству оказать комплексную помощь всем пострадавшим в результате последних терактов.
Как сообщал УНИАН, 25 января состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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