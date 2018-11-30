Порошенко заявил, что от отмены выборов в Украине выиграет только Путин

Порошенко подчеркнул, что российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины.

Президент Петр Порошенко заявил, что если из-за закона о военном положении в Украине будут отменены выборы, то от этого выиграет только президент РФ Владимир Путин.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил в интервью Sky News.

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«У меня две плохие новости для господина Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать кто будет Президентом Украины. Это решение примет Украинский народ», - заявил он.

Глава государства отметил, что уверен и доверяет украинскому народу.

«Вторая: если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выиграет только один человек. Знаете кто это? Это господин Путин», - добавил президент.

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.