В Украине введено военное положение в 10 областях (карта)

28 ноября глава государства подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине», которым вводится соответствующий правовой режим на 30 дней в 10 областях Украины до 26 декабря 2018 года.

Официальный печатный орган Верховной Рады Украины обнародовал закон Украины об утверждении указа президента Украины «О введении военного положения в Украине» и указ президента Украины о введении военного положения в Украине. Соответствующие документы опубликованы на сайте «Голоса Украины». Читайте такжеНа сайте президента опубликован указ о введении военного положения в Украине Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов. Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине».

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