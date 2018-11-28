В Украине введено военное положение в 10 областях (карта)
Официальный печатный орган Верховной Рады Украины обнародовал закон Украины об утверждении указа президента Украины «О введении военного положения в Украине» и указ президента Украины о введении военного положения в Украине.
Соответствующие документы опубликованы на сайте «Голоса Украины».
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Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов.
Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.
28 ноября Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине».