Заявление группы 1+1 медиа в связи с возможным введением военного положения

Группа 1+1 медиа полностью разделяет необходимость защищать территориальную целостность и суверенитет Украины и ее граждан. Но то, каким образом это предлагается делать Указом Президента Украины, вызывает у нас глубокое беспокойство. Введение военного положения ограничивает свободу слова и угрожает работе независимых СМИ. Считаем, что предлагаемые властью меры являются, скорее, политической манипуляцией и спекуляцией на фоне военной эскалации, чем равноценным ответом.

Для нас остается непонятным и нелогичным, почему военное положение не вводился в течение всего времени военных действий на Востоке, а речь о нем зашла только сейчас, накануне выборов. А также, как именно ограничения прав и свобод граждан помогут решить судьбу украинских военнопленных и повысить обороноспособность страны.

Мы так же переживаем за судьбу наших ребят, оказавшихся в российском плену, но считаем, что это не может стать причиной тотального ограничения прав и свобод людей на территории всей страны.

Одна из причин, объясняющая такое решение, которую видим мы, как медиагруппа, и то, что подтверждает информация из наших источников – это возможность беспрепятственно ограничивать свободу слова, контролировать работу СМИ в политических интересах власти. Поэтому мы надеемся, что те меры, которые будут приняты, будут работать исключительно на освобождение военнопленных и защите границы Украины, а не создавать предпосылки для ограничения базовых прав и свобод граждан

Надеемся, что депутаты не проголосуют за проект постановления о военном положении, который предложил президент и который, фактически, создает возможности для создания на территории свободной Украины полицейского государства.