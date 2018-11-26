Туск на встрече с Яценюком: Россия должна немедленно освободить украинских моряков и прекратить любые дальнейшие провокации

Президент Европейского Совета осудил применение Россией силы в Азовском море.

Россия должна немедленно освободить украинских моряков, которые были захвачены в Азовском море, и прекратить любые дальнейшие провокации.

Об этом сказал президент Европейского Совета Дональд Туск на встрече с лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком, говорится в сообщении на официальной странице экс-премьера в Facebook.

«Только что завершилась наша встреча с Дональдом Туском. Президент Европейского Совета четко и недвусмысленно заявил, что осуждает применение Россией силы в Азовском море. Россия должна немедленно освободить украинских моряков и прекратить любые дальнейшие провокации. Европа едина в поддержке Украины», - говорится в сообщении.