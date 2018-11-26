В случае военного положения власти обеспечить стабильность в стране и защитить людей - Наш край

"Наш край" в своем заявлении осуждает военную агрессию России против Украины на море и поддерживает все определенные Конституцией меры, которые обеспечат победу и мир Украины.

В случае введения военного положения в стране должно быть обеспечено бесперебойное отопление домов и объектов социальной инфраструктуры, уборка снега, доставка продуктов. Об этом говорится в заявлении партии "Наш край", опубликованном на официальном сайте.

"Наш край" в своем заявлении осуждает военную агрессию России против Украины на море и поддерживает все определенные Конституцией меры, которые обеспечат победу и мир Украины.

"Около 4 тыс. представителей "Нашего края" в местных советах готовы и в дальнейшем обеспечивать стабильное функционирование экономики государства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры. Очень важно, чтобы в это сложное время страна продолжала нормально функционировать: должно быть обеспечено бесперебойное отопление домов и объектов социальной инфраструктуры, уборка снега, доставка продуктов и т.д.", - говорится в заявлении партии.

"Наш край" отмечает, что любое решение власти о введении военного положения должно быть исключительно в рамках Конституции.

"Введение военного положения не должно влиять на работу образовательной системы, предпринимательство и деятельность всех ветвей власти. Военное положение - это не повод давать олигархам еще больше грабить людей, запрещать гражданам выражать свою политическую позицию и лишать имущества на придуманные коррумпированными чиновниками меры", - заявляют в партии.

«Наш край» также призвал власть разработать и обнародовать обновленный план достижения мира в стране.

"Предыдущий план не остановил агрессора и привел к военному нападению на море. Нападение России на украинских моряков и корабли в полной мере проявило намерения агрессора. Россия никогда не остановится, ведь ее цель - уничтожение украинской государственности", - резюмируют в партии.

Как известно, сегодня соберется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться вопрос введения военного положения в Украине.