Командующий Сухопутных сил США в Европе: Нет сомнений, что боевиков вооружает Россия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

"Я думаю, что абсолютно понятно, что используют те силы против украинской армии - системы артиллерии, современное оборудование, - то абсолютно понятно, что они получают прямую поддержку из России. Различные высокоточные системы поступают, и мы понимаем, что они из России", - сказал Ходжес.

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Как отметил генерал, "если вы не верите, что Россия оказывает (боевикам) помощь, это значит, вы не хотите в это верить".

Ходжес выразил уверенность в том, что Украина выйдет победительницей из этого конфликта, в том числе в политическом плане, но для этого также необходимо прилагать дипломатические усилия.