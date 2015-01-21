Обама назвал успехом изоляцию России и подрыв ее экономики

Об этом заявил президент США Барак Обама в своем ежегодном послании конгрессу, передает Би-би-си.

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"В прошлом году мы вместе с нашими союзниками проделали тяжелую работу по введению санкций. И тогда некоторые говорили, что агрессия господина Путина - это мастерская демонстрация стратегического мышления и силы. Ну так вот: сегодня Америка сильна и едина со своими союзниками, а Россия изолирована, а от ее экономики остались рожки да ножки", - сказал президент США.

По словам Барака Обамы, Вашингтон в этом случае отстоял принцип помощи малым странам против запугивания больших. "Мы противостоим российской агрессии, поддерживаем украинскую демократию и ободряем наших союзников по НАТО", - сказал президент.