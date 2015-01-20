Порошенко из-за ситуации на Донбассе в среду вернется из Давоса
23:36, 20 января 2015Политика
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В связи с осложнением ситуации на Донбассе Президент Украины Петр Порошенко решил сократить визит в Швейцарию и уже завтра вернется в Украину.
Порошенко за ситуацию на Востоке завтра вернется из Давоса / УНИАН
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
По его словам, президент находится на постоянной связи с украинскими военными.
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"Только что начальник Генерального штаба и министр обороны доложили о ситуации в районе Донецкого аэропорта и 29, 31 блокпостов. Завтра в зону АТО вылетает секретарь СНБО Турчинов", - написал он.
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