В Запорожской области террористы взорвали мост, через который должен был идти поезд с военной техникой

Об этом сообщил прокурор Запорожской области Александр Шацкий, передает корреспондент Еспресо.TV в Запорожье.

"Взорвали мост или взрывчатка была в рельсах перед мостом. Десять вагонов из тридцати сошли с рельсов. Этот поезд вез уголь в сторону Волновахи", - рассказал он.

По его словам, сейчас руководство силовых структур поехали на место происшествия. Украинские военные оцепили место происшествия.

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В то же время бойцы 72-й отдельной механизированной бригады сообщили, что это на 100% террористический акт, потому что ночью именно по этому железнодорожному пути должен был идти в сторону Волновахи украинский поезд с большим количеством военной техники.

Также по неподтвержденным данным, в результате взрыва разрушено несколько частных домов в селе Кузнецовка Розовского района.

По данным местного издания 061, которое ссылается на сотрудников линейного отделения милиции, сам мост считается территорией Донецкой области.