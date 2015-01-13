Порошенко заявляет, что остается сторонником мирного урегулирования на Донбассе

Об этом говорится в его обращении, которое обнародовано во вторник вечером.

”Однако я остаюсь сторонником мирного урегулирования на Донбассе - в рамках моего Мирного плана и Минских договоренностей. Делал, делаю и буду делать для этого все возможное. И даже - невозможное”, - отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что ”сегодняшняя страшная трагедия под Волновахой принадлежит к таким событиям, которые даже по строгим меркам нынешних времен отличаются своей жестокостью”.

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”Эти смерти - на совести объединенной деэнеровско-эленеровской банды и тех, кто за ней стоит, из чьих рук она кормится и кто ее вооружает, муштрует и вдохновляет на кровавые преступления. А наши воины способны дать достойный отпор. И те, кто сегодня снова штурмовал Донецкий аэропорт, почувствовали это на собственных шкурах. Будучи сторонниками мира, мы готовы защищать свою землю. С сентября прошлого года, за время пока нам удалось остановить активные боевые действия, мы нарастили мышцы. Еженедельно передаем в войска сотни единиц оружия и военной техники, как новой, так и отремонтированной”, - отметил также президент в своем обращении.