Заявления лидера «Батькивщины» подрывают целостность парламентской коалиции - Береза

«Перед Новым годом Верховная Рада приняла бюджет обороны, что является особенно актуальным ввиду обострения ситуации на Востоке Украины и наращивание сил террористами», - отметил он.

Депутат подчеркнул, что единственная политическая сила, которая не поддержала проект Государственного бюджета на 2015 год несмотря на то, что подписала коалиционное соглашение - это «Батькивщина». Заместитель председателя фракции «Народного фронта» добавил, что такие действия не прошли без внимания как партнеров по коалиции «Европейская Украина», так и международных представителей, которые сделали из этой ситуации соответствующие выводы.

«Наши партнеры по коалиции должны понимать, что они делегировали определенное количество министров в Правительство, и ответственность Правительства - это не только ответственность Премьер-министра, и ответственность каждого министра. Поэтому подчеркиваю относительно всех других голосований, предлагаемых Кабинетом министров: ответственность у нас коллективная», - заявил Юрий Береза.

Он отметил, что сейчас лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко пытается оправдаться перед партнерами по коалиции и гражданами Украины за непредоставление голосов за бюджет.