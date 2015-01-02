Forbes: Цены интернет-магазинов указывают на резкий рост инфляции в России

Об этом пишет Джон Хартли в своей статье, которая называется «Цены интернет-магазинов указывают на резкий рост инфляции в России после падения рубля», опубликованной на сайте Forbes.com.

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А в настоящее время значительно вырос уровень инфляции, по данным PriceStats, отслеживающей ежедневный уровень инфляции в 22 странах, в том числе в России, путем мониторинга цен в интернет-магазинах. По-прежнему неясно, смогут ли неожиданные меры Центрального банка России – повышение ключевой процентной ставки с 10,5% до 17% в декабре – предотвратить дальнейшее падение российской валюты, которая немного стабилизировалась с тех пор, а также рост инфляции. Несмотря на то, что российские государственные предприятия очень сильно истощили валютные резервы, чтобы поддержать рубль, все еще неясно, будет ли правительство вводить контроль над движением капитала или реструктурировать государственный долг России, как это было в 1998 г., если цены на нефть продолжат падать.

Рост инфляции в России ускорился после падения рубля, согласно данным о ценах интернет-магазинов

В то время как по официальным оценкам инфляция в годовом сравнении в декабре была на уровне 11,4%, поднявшись с 9,4% в ноябре после резкого падения рубля, онлайн цены указывают на то, что инфляция в России может выйти далеко за пределы 10-процентного барьера в 2015 г.

В научном проекте Массачусетского технического университета Billion Prices Project, основанном профессорами Роберто Ригобоном и Альберто Кавалло, используются передовые компьютерные программы для ежедневного сбора данных о ценах в интернет-магазинах в разных странах с целью оценить уровень инфляции в реальном времени. Данные о российской экономике, собранные PriceStats, партнером компании State Street, указывают на то, что рост инфляции в России ускорился после резкого падения рубля в прошлом месяце.

Ежедневный сводный индекс инфляции в России от PriceStats (% в месячном сравнении)

Данные PriceStats об уровне инфляции, собранные в ходе отслеживания цен в интернет-магазинах, тесно коррелируются с официальными индексами правительств (за исключением Аргентины, где, как известно, манипулируют индексами инфляции).

Разница состоит, однако, в том, что скачек цен в интернет-магазинах может быть отражен в официальном индексе потребительских цен (ИПЦ) только через несколько месяцев, поскольку меняющаяся себестоимость товаров в обычных магазинах розничной торговли, которая используется при составлении официального ИПЦ, выше, чем меняющиеся онлайн цены (экономисты называют это явление «твердой ценой»). Именно поэтому в полной мере увидеть, насколько вырос уровень инфляции в России после падения рубля, можно будет в первые месяцы 2015 г., а не в декабре 2014 г.

По данным PriceStats, общегодовой индекс потребительских цен на электротовары в интернет-магазинах с 27 ноября составлял от 8 до 12%, в то время как на продукты питания – около 4%. Поскольку цены в магазинах розничной продажи продовольственных товаров обычно «твердые», и менее «твердые» в магазинах розничной продажи электроники, традиционным магазинам розничной торговли может понадобиться больше времени на то, чтобы поднять цены, что, в конечном итоге, будет отображено в официальном индексе инфляции в России.

Неясно, сможет ли увеличение процентной ставки предотвратить дальнейшее падение рубля и инфляцию, в отличие от 1998 г.

Сейчас обсуждается важный вопрос о том, какой должна быть адекватная экономическая политика правительств и центральных банков в ответ на валютный кризис.

Мэтью Иглесиас из Vox считает, что повышение процентных ставок – это традиционная политика, которая используется при резком падении валюты. Пол Кругман опровергает этот тезис, и в качестве доказательства приводит в пример 1998 г., когда повышение процентной ставки в России не остановило обвал рубля, как и не помогло остановить падение рупии в 1997 г. в Индонезии во время азиатского финансового кризиса.

Понять причину рублевого кризиса – это лучший способ определить, какой должна быть оптимальная политическая реакция. Джон Кокрейн предлагает одну из возможных причин падения российской валюты, опираясь на исследование валютных кризисов, проведенное Крейгом Бернсайдом, Мартином Эйхенбаумом и Серхио Ребело, на которое повлиял азиатский финансовый кризис, в том числе на работу «Ожидаемый дефицит и азиатский финансовый кризис».

По сути, каждый валютный кризис возникает из-за того, что реальный дефицит госбюджета намного превышает ожидаемый». В случае с Россией, причиной кризиса могло стать сокращение ожидаемых государственных доходов в результате падения цен на нефть.

По словам Кокрейна, «главный вопрос на самом деле заключается в том, сможет ли Центральный банк остановить инфляцию и обвал валюты усилием воли, или он все-таки прогнется под финансово-бюджетным давлением». В 1998 г. российское правительство не удержалось, реструктурировав госдолг. Основной вопрос сегодня – сможет ли на этот раз Центральный банк России проводить такую денежно-кредитную политику, при которой процентная ставка будет оставаться умеренно высокой, чтобы российское правительство не прогнулось под финансово-бюджетным давлением, как это было в 1998 г.