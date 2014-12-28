В России известного оппозиционного журналиста обвинили в неповиновении ГАИ

Сама журналист заявляет, что полицейские долго отказывались объяснить причину, по которой ее машину остановили.

"Сегодня на улице Новый Арбат был остановлен автомобиль, за рулем которого находилась главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. На просьбу предъявить документы на автомобиль и права женщина ответила отказом", - сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.

Представитель пресс-службы столичного главка МВД подтвердил ТАСС, что такой инцидент на Новом Арбате в субботу действительно был, но имя водителя уточнить отказался.

"Автомобиль был остановлен в рамках профилактического мероприятия. Водитель автомашины отказался предъявить документы. После чего был составлен административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что водитель должен явиться в суд.

Читайте такжеШендерович про Россию: Империя не может победить, так что шансов у нас нет никакихСама журналист в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщила, что инцидент произошел около 17:00 мск на Новом Арбате между рестораном "Прага" и кинотеатром "Художественный". Альбац утверждает, что сотрудник ГИБДД не представился и отказался объяснить причину, по которой остановил ее машину. Она также заявила, что в конечном итоге предъявила свое водительское удостоверение и документы на автомобиль, хотя и не сразу - только после разговора с командиром взвода.

По ее словам, дело об административном правонарушении будет рассмотрено в суде 30 декабря.

"А вот и Lifenews. Оказывается за мной была погоня. Ага. В пробке на Новом Арбате", - прокомментировала она в Facebook новость об инциденте от известного своей "объективностью" российского телеканала.