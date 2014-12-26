Медики, педагоги и случайные прохожие: в Москве задержали более 11 участников акции протеста

Одиннадцать человек, задержанных в ходе акции на Тверской улице в Москве с требованием возвращения оригиналов на социальное жилье, в числе которых медики, педагоги, сочувствующие им и случайные прохожие, доставлены в Тверское отделение полиции.

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Как сообщили ОВД-Инфо задержанные, Ивану Морозову полицейские зажали коленями голову, у него болит и кружится голова.

На всех задержанных медицинских работников в настоящий момент составляются протоколы об административных правонарушениях, по какой статье пока непонятно.