Климкин объяснил, как следует реагировать на провокации России в Азовском море

Глава МИД хочет добиться признания Азовского моря обычным территориальным морем, в котором необходимо юридически провести линию государственной границы между Украиной и Россией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Азовское море политически и юридически с помощью международного сообщества необходимо признать международным пространством в противовес российским манипуляциям о «внутренних водах».

Об этом министр заявил в эфире одного из всеукраинских телеканалов.

Глава МИД заявил, что не разделяет точку зрения, что Россия блокировкой Азовского моря постепенно готовится к захвату сухопутного пути в оккупированный ею Крым.

В частности, он заявил, что украинская власть предусматривала такое развитие событий, именно что Россия будет препятствовать заходу торговых судов в украинские порты в Азовском море.

«Мы предполагали это развитие. И предусматривали его не вчера и не позавчера. Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки», - сказал Климкин.

«Мы пытаемся сейчас сконцентрировать наших партнеров на то, чтобы политически и юридически Азовское море было признано обычным территориальным морем в противовес тем манипуляциям, спекуляции, о которых говорится», - заявил Климкин.

Он назвал фундаментальной ошибкой, что в Азовском море не была проведена делимитация линии государственной границы между Украиной и Россией.

«С морской границей мы сначала доведем дело с нашим арбитражным иском в рамках Конвенции по морскому праву, получим четкие юридические выводы, а потом будем работать по логике обычного, нормального территориального моря, когда и Азовское море, и Керченский пролив, они собой представляют международное пространство. И над этим сейчас работаем», - подчеркнул Климкин.

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Также глава МИД заявил, что действия Украины не должны быть сосредоточены только на политику, только на безопасность, только на юридические вопросы.

«Сработает только сочетание всего», - отметил министр.

В этой связи он сказал, что важным является военное присутствие на побережье.

«Противодесантные действия и дальнейшее присутствие в Азовском море. Мы его должны развивать. Без этого, конечно, не победим», - подчеркнул Климкин.

По его словам, друзья и партнеры Украины имеют понимание относительно ситуации вокруг Азовского моря.

Вместе с тем, он вновь отметил юридические действия Украины, связанные с арбитражным иском к России.

«Поскольку мы его должны выиграть, там будет все очень четко о том, что делает Россия - юридическое определение, а главное, ущерб России затем нам предстоит возместить», - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали проводить досмотр иностранных судов, следующие в/из украинских портов.

В Государственной пограничной службе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку международных партнеров в ужесточении давления на РФ для снятия российской блокады в Азовском море.

Командование ВМС Украины заявило, что российская агрессия в Черном и Азовском морях является реальностью, и обнародовало стратегию развития украинского военного флота до 2035 года, которая позволит противостоять действиям РФ.

Порошенко поручил подготовить заседание СНБО по ситуации в Азовском море.

Командующий Военно-морскими силами ВСУ адмирал Игорь Воронченко сообщил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении.

Справка УНИАН. Россия и Украина в декабре 2003 года подписали Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос совместного его использования до сих пор не урегулирован. Киев настаивал на проведении линии распределения на основе административной границы между бывшими Советским Союзом и УССР, который обозначен на картах и планах. Российская сторона считает, что в соответствии с законодательством бывшего СССР, внутренние воды между республиками Союза не разграничивались.