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В МИД объяснили, почему о разрыве соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи

14:33, 27 августа 2018
Политика
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Денонсация соглашения относительно Азовского моря даст возможность РФ заявить о территориальном споре / фото УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Украина не будет разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море.

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Об этом она сказала во время "Совещания послов-2018", сообщает в Twitter пресс-служба МИД.

"О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность РФ заявить о территориальном споре", - сказала Зеркаль.

Для Украины это вопрос безопасности, поэтому используются имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать его.

Ранее эксперт Александр Хара заявлял, что Украина должна выйти из Соглашения о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, в котором они признаются внутренними водами. Именно этим документом Россия прикрывает свои провокационные действия.

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Теги: #Россия#МИД#Азовское море