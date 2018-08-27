В МИД объяснили, почему о разрыве соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Украина не будет разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море.
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Об этом она сказала во время "Совещания послов-2018", сообщает в Twitter пресс-служба МИД.
"О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность РФ заявить о территориальном споре", - сказала Зеркаль.
Для Украины это вопрос безопасности, поэтому используются имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать его.
Ранее эксперт Александр Хара заявлял, что Украина должна выйти из Соглашения о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, в котором они признаются внутренними водами. Именно этим документом Россия прикрывает свои провокационные действия.
Заместитель Министра А. Зеркаль в рамках #НарадаПослів2018: о денонсации соглашения с 🇷🇺 по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность #РФ заявить о территориальный спор. Для нас это безопасность вопросы, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос pic.twitter.com/LpAc5hbxqm— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 27 августа 2018 г.