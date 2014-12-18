Снайперы боевиков сегодня дважды обстреляли "киборгов"

В ходе нападения применяли стрелковое оружие. Такая информация была представлена по состоянию на 15 час.

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По данным штаба Антитеррористической операции, сначала по позициям украинских военных работал снайпер террористов. Бойцы открыли огонь в ответ. После непродолжительного затишья наемники попытались снова обстрелять аэропорт, но тоже неудачно. Информации об обстрелах в других направлениях - пока что нет. Также нет сведений о погибших или раненых, сообщает 5 канал.

Напомним, за минувшие сутки российские террористы открывали огонь в сторону позиций украинских войск 13 раз - такие подсчеты привели в штабе АТО.