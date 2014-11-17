Снайпер-"киборг": после появления новых винтовок сепаратисты уже не ходят, а бегают

Оружие военные окрестили "Олей" и "Викусей", сообщает волонтер, координатор движения "Вернись живым" Виталий Дейнега.

"До появления девочек (винтовки - ред.) сепары ходили без касок и брони, спокойно таскали туда-сюда какие-то ящики и вещи на безопасной для СВД дистанции. Был случай, когда наш снайпер пытался достать сепара из СВД. После первого выстрела тот вразвалочку отошел влево, после второго вправо, а после третьего показал «фак» и ушел", - пересказывает Дейнега историю одного из операторов новых винтовок.

Читайте такжеПрограмма лендлиза для Украины находится на рассмотрении в Конгрессе США"В день приезда «Викуси» в терминал «ополчены» вытащили гранатомет и не торопясь стали целиться в сторону наших позиций. Не спеша выставляли, прицеливали и тут… Не получилось у них в общем. Гранатомет остался стоять без дела и операторов ... Теперь они уже не ходят, а только бегают и очень быстро. Добегают не всегда...", - цитирует Дейнега снайпера.

По словам волонтера, оптические прицелы на этих винтовках позволяют вести прицельный огонь только днем, поэтому он начал кампанию по сбору средств на прицел ARMASIGHT Zeus 640 3-24x75 (30Hz), работающий и ночью.

"На данный момент на «Викусе» и «Оле» стоят высококлассные оптические прицелы, но работать можно только днем. Тут я не открываю никаких военных тайн – сепары это поняли уже давно, и я предлагаю их немного удивить в самое ближайшее время", - написал он.