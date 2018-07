ЕС о войне в Украине: это начавшаяся в феврале 2014 года агрессия со стороны армии РФ

В документе, который был опубликован с подписями президентов Украины, Еврокомиссии и Европейского совета, приведено четкое определение действий России против Украины.

Европейский союз дал согласие на жесткие формулировки по поводу российской агрессии в Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС, передает «Европейская правда».

В документе, который был опубликован с подписями президентов Украины, Еврокомиссии и Европейского совета, приведено четкое определение действий России против Украины. При этом лидеры ЕС согласились, что нападение РФ на Украину началось еще в феврале 2014 года, то есть от начала вооруженной аннексии Крыма.

"Мы вновь решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии со стороны Вооруженных сил России, которая длится от февраля 2014 года", - говорится в документе (английская версия звучит как "acts of aggression by the Russian armed forces since February 2014").

В ЕС в очередной раз подтвердили политику непризнания незаконной аннексии. Отдельным пунктом представители Евросоюза выделили осуждение построения Крымского моста без необходимых консультаций с Украиной.

"Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, проведение выборов на незаконно аннексированном полуострове и ухудшение положения с правами человека на этой территории. Мы также осуждаем строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, дальнейшую милитаризацию полуострова, Черного и Азовского морей", - говорится в документе.

Текст этого заявления перед обнародованием был одобрен всеми 28 странами-членами ЕС.